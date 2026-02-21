Sami Välimäki eteni viikonlopun kierroksille golfin miesten PGA-kiertueen kilpailussa Kaliforniassa. Nokialainen jakaa 33. sijaa kahden kierroksen jälkeen.

Pacific Palisadesissa pelattava kilpailu kuuluu 20 miljoonan dollarin palkintopotillaan PGA-kiertueen rahakkaimpiin. Viikonlopun kierroksille ja siten palkintorahoille ylsi 51 pelaajaa.

Lähestymislyönneissään kierroksen parhaaksi tilastoitu Välimäki pelasi toisen kierroksen 70 lyönnillä, millä hän alitti kentän par-luvun yhdellä lyönnillä. Välimäki on 11 lyönnin päässä kärjestä.

Kilpailun kärkipaikan jakavat Euroopan-kiertueelta PGA:lle siirtynyt englantilainen Marco Penge ja alkuvuoden hyvin pelannut yhdysvaltalainen Jacob Bridgeman. He ovat yhteistuloksessa 130 lyöntiä (–12). Lyönnin päässä kärkikaksikosta on maailmanlistan kakkonen, pohjoisirlantilainen Rory McIlroy.