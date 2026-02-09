Sami Välimäki sijoittui jaetulle 41. sijalle PGA-kiertueen kilpailussa Yhdysvaltain Arizonassa. Vuoden parhaalla sijoituksellaan Välimäki ansaitsi noin 34 000 Yhdysvaltain dollaria eli vajaat 30 000 euroa.

Välimäki löi viimeiselle kierrokselle neljä birdieä. Kierros sujui viimeiselle reiälle asti virheettömänä, mutta viimeinen merkkaus tuloskorttiin oli bogey. Suomalaisen kokonaistulos oli 5 alle parin.

Ensimmäistä kertaa tällä kaudella jatkokierroksilla pelannut Välimäki jatkaa pelejä tällä viikolla Kaliforniassa.

Kilpailun voittoon ylsi Yhdysvaltain Chris Gotterup, joka päihitti uusintareiällä voitossa kiinni olleen Hideki Matsuyaman.

Japanilaisen peli näytti kärsivän yleisön pitämästä metelistä ratkaisuhetkillä. Huutelija häiritsi ensin Matsuyaman puttia päätöskierroksen viimeisellä viheriöllä, minkä jälkeen hän löi ohi ja joutui uusintaan voitosta.

Uusintaväylällä yleisö astui peliin uudestaan. Matsuyama joutui keskeyttämään avauslyöntiyrityksensä huonosti ajoitetun huudon takia. Tämän jälkeen japanilainen huitaisi avauksensa veteen.

– Täällä on niin paljon ihmisiä, että melu muuttuu taustahälyksi. Uusinnassa taisi kaatua tuoli. Se vain kuuluu tähän turnaukseen. Tunnelma on hullu, ja se pitää hyväksyä, Gotterup totesi.

PGA-kausi jatkuu arvostetulla Pebble Beachin turnauksella Kaliforniassa tällä viikolla. Välimäki on mukana tavoittelemassa yli 3,5 miljoonan dollarin voittopottia.