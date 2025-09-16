Niklas Hagmanin TTK-taival on jäänyt voimakkaasti ihmisten mieliin.

Entinen jääkiekkoilija Niklas Hagman on yksi Pirunpeli-ohjelman pelaajista.

Ohjelmaan lähtiessään Hagman, kuten muutkaan sen pelaajista, ei tiennyt yhtään, mihin oli lupautunut. Kun kupletin juoni alkoi selvitä, oli Hagman alkuun hieman harmissaan siitä, että peli vaatisi juonittelua.

– Siitä alkupettymyksestä kun pääsi läpi ja yli, alkoi nauttimaan siitä hommasta minkä pystyi, niin kyllä se oli ihan mahtava kokemus. En olisi ehkä ensimmäisen päivän jälkeen uskonut, että tuosta kuitenkin tulee noin hieno kokemus. Kyllä siinä mentiin yhdestä ääripäästä toiseen.

Yllätyksiä ja käänteitä Pirunpeli oli täynnä, mutta itsensä osalta Hagman ei yllättynyt juuri mistään. Hän kuvailee olevansa melko rauhallinen ihminen, joka on varustettu todellisilla lehmän hermoilla.

Niklas Hagmanin TTK-taival on jäänyt voimakkaasti ihmisten mieliin.Aino Haili / MTV

Sitä on varmasti edesauttanut myös hänen uransa urheilijana. Jääkiekkoilijana Hagman tottui nopeatempoiseen peliin, jossa suunta voi vaihtua nopeastikin.

– Tai saattoi olla yhdessä joukkueessa ja tulla puhelu, jonka jälkeen lennätettiin toiselle puolelle Amerikkaa uuteen joukkueeseen. On tottunut yllätyksiin, eikä niitä sen enempää murehdi. Siinä mielessä olen aika tyytyväinen, että pystyin olemaan oma itseni ja nauttimaan, kuitenkin sitten pelaamaan.

– Pelaamaanhan sinne on kuitenkin menty. Ehkä positiivisia yllätyksiä tuli itsestä, saattoi joissain asioissa saada onnistumisia, missä ajatteli, ettei olisi ollut niin hyvä.

Syksyllä 2020 Hagman kisasi menestyksekkäästi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tähtiopettaja Kia Lehmuskosken tähtioppilaana. Hagman joutui kuitenkin valitettavasti keskeyttämään kisan juuri ennen finaalia sairastuttuaan koronavirukseen.

Hagmanin mukaan siitä, että hän joutui pakon edessä jättämään kisan kesken, ei jäänyt sen isompaa traumaa. Hän lähti ohjelmaan oppiakseen tanssimaan, ja sen hän saavutti.

– Ensimmäiset tanssit olivat ehkä itselleni se isoin (juttu), että silloin pääsi omille lapsille näyttämään, että osaa tanssia. Olisin voinut jo sen jälkeen, sitten kaikki oli vaan plussaa.

TTK:sta Hagmanille jäi tietynlaisia paineita. Nimittäin nyt, kun hän menee jonnekin missä on luvassa tanssia, häneltä odotetaan tanssilattialla suuria tekoja.

– Osaan itse ne 12-13 koreografiaa, että jos tästä lähtisi lavatansseille, en kuitenkaan ehkä osaisi viedä, Hagman naureskelee.

Nyt Hagman seurailee ahkerasti kuluvaa TTK-kautta ja kannustaa kiekkokollegaansa Marko "Mörkö" Anttilaa, joka tällä kaudella tanssii puolestaan Lehmuskosken oppilaana. Hänen mukaansa kaiken avain on se, että muistaa heittäytyä täysillä.

– Itselle jotkut tanssit eivät luonnistuneet millään eikä olisi halunnut katsoa itseään edes peilistä. Silloin tanssinkin seinää päin, jotten peilistä näkisi itseäni. Markolla on tietysti haaste se, että hän on aika pitkä, mutta ei siinä, heittäytyy täysillä ja koittaa nauttia siitä, niin ihmiset myös näkevät sen, että nauttii ja yrittää.

Jos TTK:sta tulisi joskus all stars -tyylinen tuotantokausi, ei Hagman täysin tyrmää ajatusta siitä, etteikö voisi lähteä sellaiseen mukaan.

– Mutta en tiedä, lähtöpaineet olisivat aika kovat, ne on ladattu niin piippuun ja veikkaan, että pitäisi 3-5 vuotta treenata ennen kuin lähtisi uudelleen. Ensimmäisellä kerralla oli helppoa, kun kukaan ei odottanut yhtään mitään.

– Eihän sitä tiedä, jos joku all stars -juttu tulee, never say never. Mutta tällä hetkellä sanotaan, että pitäisi alkaa treenaamaan jo.

Pirunpeli alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkona 17.9. klo 20. Seuraava jakso julkaistaan ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella.