Roope Tikkanen murhasi vaimonsa Helsingin Ullanlinnassa joulukuussa 2022.

Vaimonsa murhannut psykiatri Roope Tikkanen vaatii vaimon kuolinpesältä satoja tuhansia euroja oikeusteitse.

Tikkanen perii velkaa vaimonsa kuolinpesältä 390 000 euroa viivästyskorkoineen sekä erillisiä korkosaatavia 24 500 euroa.

Saatavat liittyvät pariskunnan yhdessä ostamaan vapaa-ajan kiinteistöön Porvoossa. Pari osti kiinteistön yhdessä vuonna 2021.

Asiakirjojen mukaan Tikkanen otti pankkilainan kiinteistön rahoituksesta omiin nimiinsä, yhteensä 750 000 euroa. Tämän jälkeen aviopari teki velkakirjan, jonka mukaan vaimo on Tikkaselle velkaa puolet kiinteistön hinnasta ja puolet varainsiirtoverosta.

Velkakirjan eräpäiväksi kirjattiin 21.heinäkuuta 2024.

Haastehakemuksen mukaan velkakirjaa eikä sen korkoa ole maksettu eräpäivään mennessä.

Henkirikos tapahtui pariskunnan yhteisessä kodissa. Henkirikoksen jälkeen mies oikeuden mukaan kääri naisen ruumiin mattoon, siirsi sen parvekkeelle ja siivosi verijäljet. Hän jäi kiinni seuraavana päivänä, kun oli siirtämässä ruumista mattokäärössä autoonsa.

Käräjäoikeus ja hovioikeus ovat tuominneet miehen murhasta.

Tikkanen on hakenut korkeimmalta oikeudelta valituslupaa tuomioonsa.

Velkomusasiasta uutisoi ensimmäisenä IS.

