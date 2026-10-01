Eduskunnan puhemiehistö pitää tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta kello 13.30.
Joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan tekijästä ei toistaiseksi ole selvyyttä.
Aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomat kertoi, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia varoitettiin viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta.
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen pitävät tänään iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta. Tilaisuuden sisällöstä ei ole kerrottu tarkemmin.
Kansanedustajat ovat Venäjälle mahdollinen tiedonhankinnan ja vaikuttamisen kohderyhmä, arvioi Pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Turunen MTV:lle keskiviikkona.
Tiedustelupäällikön mukaan kansanedustajan kotiin tunkeutuminen kuuluu tähän Venäjän keinovalikoimaan.
– Ikävä kyllä se on heidän modus operandinsa (toimintatapansa), sanoi Pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Turunen Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa keskiviikkona.
Turusen mukaan Venäjän toiminnassa pyritään tiedon hankkimisen lisäksi vaikuttamaan päätöksentekijöihin. Kansanedustajat ovat hänen arvionsa mukaan olleet Venäjän kohderyhmä historiassa ja ovat sitä myös jatkossa.
Hän arvioi, että ilmiö näyttäytyy kuitenkin enemmän Venäjän sisällä kuin ulkomailla.