Limnellin mukaan pelottelu ei vaikuta suomalaisiin poliitikkoihin.

Puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell (kok.) ei suoraan vastannut kysymykseen, onko häneen kotiinsa tunkeuduttu.

– Omaa tilannetta en tässä vaiheessa kommentoi, sen aika on vähän myöhemmin, Limnell kertoi Seitsemän uutisissa.

Kansanedustajan mukaan tunkeutumiset koteihin ovat puhututtaneet ja herättäneet jopa vähän huoltakin eduskunnassa. Yleisesti hän kuvaili ilmapiiriä Arkadianmäellä kuitenkin varsin rauhalliseksi.

– Jos tällä tavalla meitä yritetään horjuttaa, niin reaktio menee toiseen suuntaan.

Käynneistä mahdollisesti jätetyt merkit ovat mediatietojen mukaan olleet esimerkiksi vetämättömiä vessoja ja valojen jättämistä päälle. Eräs kansanedustaja on kertonut MTV Uutisille, että hänen kotonaan on esimerkiksi huonekaluja siirretty ja käyntejä on ollut useita.

Onko mahdollista, että tässä kuitenkin on kyseessä väärinkäsitys: Valoja on voinut jäädä itseltä päälle tai vessa vetämättä?

– Näitä varmasti moni kansanedustaja miettii. Jos ajatellaan systemaattisia vaikuttamiskeinoa, niin pyritään siihen, ettei olla ihan varmoja jäikö vessa vetämättä tai valot laittamatta kiinni. Tämän päivän turvallisuustilanteessa yhdistellään näitä tietoja ja uskon, että tilannekuva tästä entisestään karttuu.

Pääministeri Petteri Orpon mukaan on hyvinkin mahdollista, että tekijä on valtiollinen taho. Miksi jokin vieras valtio esimerkiksi Venäjä tekisi tällaista, mihin sillä pyrittäisiin?