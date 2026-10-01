Kansanedustajat ovat Venäjälle mahdollinen tiedonhankinnan ja vaikuttamisen kohderyhmä, arvioi Pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Turunen MTV:lle.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia varoitettiin viime viikolla siitä, että kansanedustajien koteihin on suunniteltu mahdollisesti tunkeutumista. Torstaina IS uutisoi, että joidenkin yksittäisten kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu. Tekijästä on toistaiseksi epäselvyyttä.

Puhemiehistö pitää eduskunnassa asiasta tiedotustilaisuuden kello 13.30. Paikalla ovat eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen. MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana.

Tiedustelupäällikön mukaan kansanedustajan kotiin tunkeutuminen kuuluu tähän Venäjän keinovalikoimaan.

– Ikävä kyllä se on heidän modus operandinsa (toimintatapansa), sanoi Pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Turunen Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa keskiviikkona.

Turusen mukaan Venäjän toiminnassa pyritään tiedon hankkimisen lisäksi vaikuttamaan päätöksentekijöihin. Kansanedustajat ovat hänen arvionsa mukaan olleet Venäjän kohderyhmä historiassa ja ovat sitä myös jatkossa.

Hän arvioi, että ilmiö näyttäytyy kuitenkin enemmän Venäjän sisällä kuin ulkomailla.

Turunen ei kommentoinut tarkemmin mahdollisia yksittäisiä suunnitelmia tai kohteita Suomessa. Hänen mukaansa Venäjän hallintoon tai turvallisuusorganisaatioihin suoraan kytkeytyviä toimijoita on kuitenkin tälläkin hetkellä Suomessa.