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– Kotoa lähtiessä on esimerkiksi syytä varmistaa, että mahdolliset sisäänkäynnit on lähtiessä suljettu, turvalukko käytössä ja mahdollinen kodin turvajärjestelmä aktivoitu.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kertoi tänään, että kansanedustajien asuntoihin on epäillysti tunkeuduttu. Tapauksia on "huomattava määrä" ja niitä on tapahtunut vuoden aikajänteellä.

MTV Uutisten tietojen mukaan kansanedustajia ohjeistetaan käyttämään turvalukkoa ja välttämään julkista spekulointia.

MTV:n tiedot: Näin kansanedustajia nyt ohjeistetaan – käytä turvalukkoa, älä spekuloi

MTV:n tiedot: Näin kansanedustajia nyt ohjeistetaan – käytä turvalukkoa, älä spekuloi

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV:n tiedot: Näin kansanedustajia nyt ohjeistetaan – käytä turvalukkoa, älä spekuloi

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– Tässä tilanteessa on annettava viranomaisille työrauha, ja kaikilta osin vältettävä ennenaikaisten johtopäätösten tekemistä. Asian spekuloiminen julkisuudessa ei edesauta työrauhan säilymistä eduskunnassa eikä ilmiön selvittämistä, Risikko kirjoittaa.