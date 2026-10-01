MTV Uutisten tietojen mukaan kansanedustajia ohjeistetaan käyttämään turvalukkoa ja välttämään julkista spekulointia.
Eduskunta on lähettänyt kansanedustajille sähköpostitse ohjeet kodin turvallisuuden takaamiseksi. MTV Uutiset on nähnyt ohjeet.
– Mikäli huomaat, että asunnossasi on käyty, tee välittömästi ilmoitus yleiseen hätänumeroon 112. Samalla asunnossa tulee välttää mahdollisten jälkien tuhoamista, ohjeistuksessa kerrotaan.
– Uusien havaintojen ilmoittaminen on erittäin tärkeää, jotta tekninen tutkinta käynnistyy välittömästi. Ilmoituskynnys on syytä pitää matalana.
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kertoi tänään, että kansanedustajien asuntoihin on epäillysti tunkeuduttu. Tapauksia on "huomattava määrä" ja niitä on tapahtunut vuoden aikajänteellä.
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"Vältettävä ennenaikaisia johtopäätöksiä"
Kansanedustajia kehoitetaan yleiseen valppauteen.
– Kotoa lähtiessä on esimerkiksi syytä varmistaa, että mahdolliset sisäänkäynnit on lähtiessä suljettu, turvalukko käytössä ja mahdollinen kodin turvajärjestelmä aktivoitu.
Eduskunnan kokonaisuusturvallisuusryhmän puheenjohtajan, varapuhemies Paula Risikon (kok.) nimissä on viestissä sitaatti.