Suojelupoliisi toppuuttelee huolta siitä, että Venäjä tunkeutuisi kansanedustajien koteihin Suomessa.

Suojelupoliisi tietää, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu, suposta kerrotaan MTV Uutisille.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia varoitettiin viime viikolla siitä, että kansanedustajien koteihin on suunniteltu mahdollisesti tunkeutumista. Torstaina IS uutisoi, että joidenkin yksittäisten kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu. Tekijästä on toistaiseksi epäselvyyttä.

Suojelupoliisilla ei ole asiaan kuitenkaan tarkempaa kommentoitavaa, ja sen mukaan asia on poliisin tutkittavana.

MTV Uutiset kysyi poliisilta asian mahdollisista kytköksistä Venäjään. Supolla oli tähän suorasanainen vastaus.

– On tunnettua, että autoritaaristen maiden tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut tekevät omissa maissaan käyntejä ihmisten koteihin. Tiedossamme ei ole, että kyseinen toimintatapa olisi käytössä maiden ulkopuolella Suomessa tai muualla Euroopassa, suojelupoliisista kerrotaan sähköpostitse.

Keskiviikkona Pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Turunen kertoi MTV Uutisille, että kansanedustajan kotiin tunkeutuminen kuuluu Venäjän keinovalikoimaan. Hänkin korosti, että ilmiö on olennaisempi Venäjän omalla maaperällä kuin muissa maissa.