Eduskunnassa tiedotettiin tänään epäilyistä, joiden mukaan joidenkin kansandustajien asunnoissa olisi käyty heidän poissaollessaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää hyvinkin mahdollisena, että kansanedustajien koteihin epäiltyjen tunkeutumisten taustalla on vieraan vallan vaikuttamista.

– Jos näin on, niin viestini on sama kuin aikaisemminkin, että meillä nämä toimivat toiseen suuntaan. Jos joku yrittää horjuttaa Suomea, meidän turvallisuudentunnetta tai meidän tukeamme esimerkiksi Ukrainalle, niin tämä toimii päinvastoin. Tämä vahvistaa meidän yhtenäisyyttämme niin täällä eduskunnassa kuin Suomessakin, sanoi Orpo toimittajille eduskunnassa.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kertoi tiedotustilaisuudessa tänään epäilyistä, että joidenkin kansandustajien asunnoissa olisi käyty heidän poissaollessaan.

Orpo sanoo, että kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia ja asia selvitetään perusteellisesti.

Orpo sanoo, että ei ole omalla kohdallaan huomannut merkkejä tunkeutumisesta, mutta toteaa olevansa paremmassa asemasa tarkkojen turvajärjestelyjen takia.

Hän kertoo saaneensa tietää tunkeutumisepäilyistä muutamien päivien sisällä.

Zyskowicz: Neuvostoliiton tiedustelupalvelun tapa

Kokoomuksen Ben Zyskowicz sanoo, että tämänkaltaiset tapaukset ovat olleet Neuvostoliiton tiedustelupalvelun tapa osoittaa, että ihmisiä valvotaan.

Zyskowiczin mukaan hän ei ole itse havainnut merkkejä tunkeutumisesta omaan kotiinsa.

Hän pitää toiminnan ilmeisenä tavoitteena sitä, että maat eivät tukisi Ukrainaa niin vahvasti.

Juttua täydennetty kello 16.50: Lisätty video Orpon haastattelusta ja Ben Zyskowiczin kommentit.