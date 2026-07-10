Ukraina kiristää otettaan Venäjän miehittämästä Krimistä. Ukraina kertoo vastikään iskeneensä useisiin Venäjän tankkilaivoihin.
Ukrainan puolustusministeriön mukaan Ukraina on iskenyt muutaman päivän sisällä ainakin 36 venäläislaivaan Mustallamerellä ja Asovanmerellä.
Ukrainan operaatioiden tarkoituksena on sotkea venäläisjoukkojen polttoainehuoltoa miehitetylle alueelle.
Ukraina on julkaissut videon useista drooni-iskuista.
Videon voit katsoa jutun alusta.
Ukrainan droonijoukkojen mukaan kohteina ovat olleet Venäjän asevoimille öljytuotteita toimittaneet laivat sekä kansainvälisiä pakotteita kiertävän Venäjän varjolaivaston alukset.
– Kaikki niistä yrittivät toimittaa Krimille polttoainetta, Ukrainan puolustusministeriö tiedotti.
Lisäksi Ukraina kertoo iskeneensä hinaajaan sekä rahtialukseen.
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Venäjän Rostovin alueen kuvernööri on vahvistanut torstaina, että kahteen tankkeriin on isketty Asovanmerellä, mutta muutoin Venäjä on ollut Ukrainan tuoreista teoista vaitonainen.
Kaaos leviää
Krimillä on voimassa hätätila. Ukrainan iskujen vuoksi bensanjakelu alueella on häiriintynyt pahasti.
Polttoaine- ja öljyhuollon lisäksi Ukraina on onnistunut sotkemaan Krimille johtavaa muuta logistiikkaketjua.