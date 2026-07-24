Ukraina iski taas Venäjän suurimpaan verkkokauppaan.
Ukraina iski jälleen perjantaina vastaisena yönä Wildberries-verkkokaupan logistiikkakeskuksiin Venäjällä.
Tämä oli viikon aikana viides kerta, kun Ukraina kohdisti iskunsa Venäjän suurimpaan verkkokauppaan.
Iskujen seurauksena Pietarissa syttyi suuri tulipalo, josta levisi taivaalle paksua savua, joka näkyi kaupungin keskustassa asti.
Leningradin alueen kuvernöörin mukaan iskussa haavoittui kolme ihmistä.
Pietari sijaitsee yli tuhannen kilometrin päässä Ukrainan rajalta.
Kyiv Independentin mukaan iskuja tehtiin myös Wildberriesin toimipisteeseen Tverin kaupungissa sekä Venäjän miehittämällä Krimillä.
Tästä syystä verkkokauppajättiin tähdätään
"Venäjän Amazoniksi" kutsutun Wildberriesin varastoista on hiljattain tullut yksi Ukrainan suosimista kohteista.
Kiovan mukaan Wildberriesin toiminta tukee Venäjän sotakoneistoa. Venäjä on kiistänyt väitteen ja sanonut iskujen vaikeuttavan yritystoimintaa Venäjällä.
– Nämä ovat venäläisiä logistiikkalaitoksia, tarkemmin sanottuna varastoja, joita käytetään sotamateriaalin toimittamiseen: navigointimateriaaleja, komponentteja droonien tuotantoon sekä muita tarvikkeita Venäjän armeijalle, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi päivittäisessä videopuheessaan ensimmäisten verkkokauppajättiin kohdistuneiden iskujen jälkeen.