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Ukraina iski jälleen Wildberries-varastoihin | MTV Uutiset



Miksi Ukraina jahtaa verkkokauppa Wildberriesiä? Tästä on kyse 20:11 Mikä on Ukrainan tekemien iskujen psykologinen vaikutus ja miten ne vaikuttavat sotaan? Keskustelijoina MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki ja Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari. Julkaistu 26 minuuttia sitten Janne Hopsu Venäjän suurimman verkkokauppayhtiön Wildberriesin varastot ovat jälleen olleet Ukrainan iskujen kohteena. Tutkija Sinikukka Saaren mukaan Ukraina pyrkii iskuillaan viemään sotaa venäläisten arkeen. Ukraina on iskenyt jälleen drooneillaan Wildberries-nettikauppayhtiön varastoon, tällä kertaa Pietarin lähellä. Hyökkäyksen aiheuttama savu nousi korkealle ja näkyi Pietarin keskustaan asti. Ukraina on viime päivinä iskenyt useasti Wildberriesin varastoihin eri puolilla Uralin länsipuolista Venäjää. Venäjän mukaan iskussa Pietarin lähellä haavoittui kolme ihmistä. Wildberries-ketju itse sanoo uutistoimisto Reutersin mukaan, että toiminta kahdessa sen logistiikkakeskuksessa alueella pysähtyi, ja henkilöstö on evakuoitu, tarkkaa syytä mainitsematta. Ukraina on hyökännyt useisiin Wildberriesin varastoon, muun muassa Moskovan seudulla, Kotovskissa Tambovin alueella, ja Krasnodarissa Stavropolin auleella. Ukrainan hyökkäykset yhtiön varastoihin kattavat noin kymmenesosan yhtiön logistiikkakyvystä. Wildberries on Venäjän suurin verkkokauppayhtiö. Sen ja toisen suuren alan toimijan, Ozonin, palveluja käyttää lähes yhdeksän kymmenestä työelämässä olevasta tai työvoimaan kuuluvasta venäläisestä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Lue myös: Haluaako Putin tahallaan iskun "vyön alle"? Huippututkija esittää hurjan teorian Suurin osa työssä käyvistä asioi Wildberriesin nettisivuilla Ketju toimii kaupankäynti- ja jakelualustana pienille ja keskisuurille yrityksille ja yksityisille ostajille ja myyjille, ja se toimii näiden tuotteiden varastoijana ja hoitaa maksuliikenteen.

Ukrainan mukaan ketju myy kulutustavaroiden lisäksi myös sotilaskäyttötuotteita, kuten osia drooneihin. Nettisivuilla voi myös ostaa muun muassa suojaliivejä sotilaskäyttöön. Venäjä kiistää tämän.

BBC mukaan venäläiset sotabloggarit kertovat, että rintamalle vapaaehtoisesti lähtevät hankkivat Wildberriesin nettikaupasta varusteita. Riippumatonta tietoa siitä, onko varastoissa sotatarvikkeita, ei BBC:n mukaan ole.

Ukrainan strategiaan kuuluu hyökätä Venäjän öljy- ja maakaasuntuotanto- ja kuljetuskohteisiin kuten Satamiin Itämerellä, rahtilaivaliikenteeseen Asovanmerellä ja Mustallamerellä, ja asetuotantolaitoksiin.

Iskut eivät muuta Venäjän sotataloutta, mutta häiritsevät Kremliä

Ukraina pyrkii Wildberries-iskulla vaikuttamaan Kremlin sodankäyntikykyyn. Yksistään nämä hyökkäykset verkkokauppayhtiöön eivät muuta sodan kulkua, arvioi asiantuntija.

– Valitettavasti uskon, että näillä ei kyetä täysin muuttamaan sotatalouden syviä rakenteita. Mutta ainakin kyetään häiritsemään ja lyhyellä aikavälillä näyttämään, että kykenemme tähän, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari MTV Uutisille.

Presidentti Vladimir Putinin tavoite on pitää sota pois mielistä ja näköpiiristä mahdollisimman ilmatiiviisti. Sotaa käydään kuitenkin jo viidettä vuotta, joten "erityisoperaatiosta" propagoiminen käy yhä työläämmäksi.

Pakotteet purevat jonkin verran, esimerkiksi öljy- ja maakaasusta tuloja ei kerry kuten Kreml haluaisi. Varjolaivastolta pyritään estämään pakotteiden kiertäminen ja kaupankäynti. Kansalaisten kulkua Eurooppaan rajoitetaan.

Ukrainan hyökkäykset näkyvät nekin arjessa.

Sota halutaan ulottaa venäläisten arkeen

Polttoaineesta on pulaa, sen tietävät asukkaat Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla. Mutta autoilijat jonottavat sitä aika ajoin myös isoja kaupunkeja myöten. Inflaatio nakertaa luottamusta ja ruplan ostovoimaa.

Viranomaisten hermostuneisuus näkyy myös esimerkiksi internet-yhteyksien rajoittamisilla ja suluilla, sama koskee mobiiliviestisovelluksia.

Droonihyökkäyksillä erilaisiin taloudellisiin, sotilaallisiin ja energiakohteisiin on myös psykologinen merkitys.

– Psykologisella vaikutuksella halutaan muuttaa sodan dynamiikkaa, ottaa aloite käsiin. Rintamalinja on pysynyt kutakuinkin samana jo pitkään, sitä dynamiikkaa ei kyetä muuttamaan. Mutta viemällä sota venäläiseen arkeen ja näyttämällä, miltä sota todella tuntuu, sillä pyritään vaikuttamaan, Saari sanoo.

Venäjällä on tyytymättömyyttä sotaan ja sen vaikutuksiin, mutta sen tarkasta syvyydestä ja laajuudesta ei voi sanoa mitään uskottavin tutkimuksin mitattavaa. Harva uhkaa arvostella Putinia julkisesti.

Ukrainan iskut rivivenäläisten arkeen saattavat myös lisätä heidän isänmaallisuuttaan, ja näin hyödyttää Putinin sodankäyntiä, ja hän voi esiintyä voittajana. Silloin halua kompromisseihin ei ole, Saari arvioi.