Venäjän suurimman verkkokauppayhtiön Wildberriesin varastot ovat jälleen olleet Ukrainan iskujen kohteena. Tutkija Sinikukka Saaren mukaan Ukraina pyrkii iskuillaan viemään sotaa venäläisten arkeen.
Ukraina on iskenyt jälleen drooneillaan Wildberries-nettikauppayhtiön varastoon, tällä kertaa Pietarin lähellä. Hyökkäyksen aiheuttama savu nousi korkealle ja näkyi Pietarin keskustaan asti. Ukraina on viime päivinä iskenyt useasti Wildberriesin varastoihin eri puolilla Uralin länsipuolista Venäjää.
Venäjän mukaan iskussa Pietarin lähellä haavoittui kolme ihmistä. Wildberries-ketju itse sanoo uutistoimisto Reutersin mukaan, että toiminta kahdessa sen logistiikkakeskuksessa alueella pysähtyi, ja henkilöstö on evakuoitu, tarkkaa syytä mainitsematta.
Ukraina on hyökännyt useisiin Wildberriesin varastoon, muun muassa Moskovan seudulla, Kotovskissa Tambovin alueella, ja Krasnodarissa Stavropolin auleella.
Ukrainan hyökkäykset yhtiön varastoihin kattavat noin kymmenesosan yhtiön logistiikkakyvystä. Wildberries on Venäjän suurin verkkokauppayhtiö.
Sen ja toisen suuren alan toimijan, Ozonin, palveluja käyttää lähes yhdeksän kymmenestä työelämässä olevasta tai työvoimaan kuuluvasta venäläisestä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
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Suurin osa työssä käyvistä asioi Wildberriesin nettisivuilla
Ketju toimii kaupankäynti- ja jakelualustana pienille ja keskisuurille yrityksille ja yksityisille ostajille ja myyjille, ja se toimii näiden tuotteiden varastoijana ja hoitaa maksuliikenteen.