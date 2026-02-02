Venäläisjoukot valtasivat tammikuussa Ukrainalta noin kaksinkertaisen määrän maa-alueita verrattuna joulukuuhun.
Venäjä valtasi tammikuussa noin 480 neliökilometriä Ukrainalta. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n tekemästä analyysistä, joka pohjaa ISW-ajatushautomon tietoihin.
Kyseessä on yksi Venäjän hyökkäyssodan suurimmista talvikuukauden aikana tekemistä etenemisistä.
Joulukuussa venäläisjoukot valtasivat noin 240 neliökilometriä.
Venäjä tavoittelee Itä-Ukrainassa Donbasin alueen valtaamista ja aikoo jatkaa hyökkäystään, ellei Ukraina myönny luovuttamaan aluetta. Ukraina on kertonut, ettei suostu alueluovutuksiin.
Aluekysymykset ovat olleet Venäjän ja Ukrainan välisten neuvottelujen keskeisimpiä kiistakapuloita.
Zelenskyi odottaa neuvottelujen jatkuvan pian
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan lyhyt tauko energiainfrastruktuuriin kohdistuneissa iskuissa on auttanut luottamuksen luomisessa Venäjän ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa.
Zelenskyi viittasi taukoon konfliktin lieventämistoimena X-palvelussa julkaisemassaan viestissä maanantaina.
Zelenskyi kertoi myös tavanneensa Ukrainan neuvottelijaryhmää. Viime aikoina Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat ovat neuvotelleet Arabiemiraateissa sodan päättämisestä.
– Odotamme tapaamisten jatkuvan lähipäivinä, ehkä jo keskiviikkona ja torstaina, Zelenskyi kirjoitti viestissään maanantaina.
Zelenskyin mukaan myös pelkästään Yhdysvaltojen ja Ukrainan edustajien tapaaminen on tiedossa.