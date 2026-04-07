Iranin sodan kärjistymisen myötä Ukraina on kiristänyt iskuja Venäjän öljyinfrastruktuuriin Suomenlahden suunnalla. Tavoitteena on heikentää Venäjän vientituloja ja samalla viestiä länteen, että Iranin ja Ukrainan sodat kytkeytyvät toisiinsa.

Ukrainan viimeaikaisissa iskuissa Venäjän öljysatamiin ja -jalostamoihin on ollut nähtävissä uutta aloitetta sodassa, arvioi maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen MTV:n haastattelussa.

– Kyllähän siinä nyt joku voisi jopa sanoa, että pitkästä aikaa Ukraina on saanut jonkinlaista, ei ehkä yliotetta, mutta uutta momentumia omaan toimintaansa, sanoo Teivainen.

Teivainen luonnehtii Venäjän öljysatamiin tehtyjä iskuja taktiseksi menestykseksi Ukrainalle.

Iskuilla pyritään heikentämään Venäjän hyötyä öljyn kallistumisesta

Öljyn hinta on noussut Lähi-idän tilanteen takia ja Venäjä on päässyt hyötymään sen myötä suuremmista öljytuloista.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan Ukrainan iskut Suomenlahden suunnalla kertovat siitä, että Ukraina reagoi muuttuneeseen tilanteeseen. Hänen mukaansa Iranin ja Ukrainan sodat kytkeytyvät toisiinsa täysin.

– Se, että Ukraina päätti kiristää näitä iskuja Suomenlahden suunnalla näihin öljyjalostamoihin, kertoo siitä, että kun öljyn hinta lähti nousuun ja osittain näitä pakotteitakin purettiin suhteessa Venäjään tilapäisesti, niin totta kai se pakottaa Ukrainan miettimään asioita ja asemaansa uudelleen, sanoo Vanhanen.