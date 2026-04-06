Ukraina luo nyt painetta Venäjälle rintaman kaakkois- ja itäosissa.
Ukraina on saanut takaisin hallintaansa 480 neliökilometriä alueitaan rintaman kaakkois- ja itäosissa tammikuun lopun jälkeen, kertoo Ukrainan armeijan komentaja Oleksandr Syrsky uutistoimisto Reutersin mukaan.
Rintamalla vieraillut Syrsky sanoi, että Ukraina on ottanut takaisin kahdeksan asutuskeskusta Dnipropetrovskin alueella idässä ja neljä keskusta kaakkoisella Zaporizhzhjan alueella.
Ukraina on ottanut Venäjältä takaisin kaksitoista asutuskeskusta tammikuun lopun jälkeen rintaman itä- ja kaakkoisosissa.
Ukrainan menestyksestä huolimatta venäläisjoukot jatkavat keväthyökkäystään, Syrsky sanoi.
– Venäläisjoukot eivät ole luopuneet suunnitelmistaan jatkaa hyökkäysoperaatioita, vaan kokoavat uudelleen käytettävissä olevia joukkojaan ja kalustoaan, Syrsky kirjoitti Telegramissa myöhään sunnuntaina.
– Huolimatta merkittävistä tappioista miehistössä ja sotakalustossa, miehittäjät pyrkivät valtaamaan lisää Ukrainan alueita ja perustamaan niin sanotun puskurivyöhykkeen Dnipropetrovskin alueelle.