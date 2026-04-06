Venäjä on jatkanut toimintaa Laukaansuun satamassa Ukrainan iskuista huolimatta.
Suomenlahdella on kymmeniä Venäjän varjolaivastoon kuuluvia aluksia yhä jumissa. Venäjä on jatkanut raakaöljyn lastausta Laukaansuun satamasta, kertoo Bloomberg.
Ukraina on saanut mittavaa tuhoa aikaan Suomenlahdella sijaitseviin öljysatamiin Venäjällä viime viikkoina, mutta nyt Bloomberg kertoo Venäjän kyenneen taas avaamaan Ust-Lugan eli Laukaansuun sataman.
Viime kuussa Reuters kertoi, että ainakin 40 prosenttia Venäjän öljynvientikapasiteetista on häiriintynyt etenkin Ukrainan lennokki-iskujen ja tankkereiden takavarikointien vuoksi.
Vantor-yhtiön satelliittikuvissa näkyy vauroita sekä Laukaansuun että Koiviston öljysatamissa maaliskuun lopussa.
Viikonloppuna Ukraina iski jälleen lennokeilla Suomenlahdelle Koiviston öljysatamaan sekä syvemmälle Venäjälle, Nizhni Novgorodiin joidenkin liittolaisten painostuksesta huolimatta. Nizhni Novgorodin kuvernöörin mukaan alasammutut lennokit sytyttivät tulipaloja kahdessa öljy-yhtiö Lukoilin laitoksessa.