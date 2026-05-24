



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Viron tiedustelujohtaja: "Putinilta loppuu aika" | MTV Uutiset

Viron tiedustelujohtaja: "Putinilta loppuu aika" Viron ulkomaantiedustelun johtajan mukaan Venäjän tilanne hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan on heikkenemässä. Julkaistu 58 minuuttia sitten Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi Viron ulkomaantiedustelujohtaja mukaan aika ei ole Ukrainan sodassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin puolella. Viron ulkomaantiedustelujohtaja Kaupo Rosin kertoo uutiskanava CNN:n haastattelussa, että Putinilta loppuu aika voittaakseen sotansa Ukrainaa vastaan, sillä rintama on pattitilanteessa ja ongelmat ovat kasautumassa kotikentällä. Viron ulkomaantiedustelujohtaja Kaupo Rosin huhtikuussa 2026.IMAGO/Sven Simon/ All Over Press Rosin toteaa, että neljän–viiden kuukauden päästä Putin ei välttämättä kykene enää neuvottelemaan vahvoista asetelmista käsin. Lue myös: Nyt tuli aika-arvio: Putinin valtakausi loppuu Rosin kertoo, että Putinin on kohdattava taloudellisten, sotilaallisten ja yhteiskunnallisten paineiden yhdistelmä, joka saattaa pakottaa hänet neuvottelupöytään. – En ole kuullut enää puhetta (Venäjän) totaalisesta voitosta. Ihmiset (Kremlissä) ymmärtävät, että tilanne Ukrainan rintamalla ei ole kovin hyvä. 10:16

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen arvion mukaan Putin ei ole enää viiden vuoden päästä Venäjän presidentti. Haastattelussa myös sotahistorian dosentti ja tietokirjailija Lasse Laaksonen.

Järkyttävät miehistömenetykset

Rosin huomauttaa Venäjän menettävän enemmän sotilaita kuin, mitä heitä pystytään rekrytoimaan lisää.

– Venäläiset menettävät 15 000–20 000 sotilasta kuukaudessa kuolleina. Ei loukkaantuneina, vaan kuolleina, totesi Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio viime viikolla.

Tarkkoja virallisia uhrilukuja ei kuitenkaan ole tiedossa niin Venäjän kuin Ukrainankaan puolelta.

– Jos venäläiset kykenisivät mobilisoimaan parisataatuhatta uutta sotilasta taistelukentälle, niin se olisi ongelma Ukrainalla. Mutta tuollainen liike synnyttäisi riskejä (Venäjän) sisäiselle tasapainolle, Rosin kommentoi.

Rosin kuitenkin uskoo Putinin jatkavan valitsemallaan tiellä, vaikka venäläiset joukot eivät pystyisikään etenemään Ukrainassa.

– Jos hän ei saavuta tavoitettaan sotilaallisin keinoin, hän yrittää varmasti saavuttaa sen muilla keinoin saadakseen Kiovaan Venäjälle myötämielisen hallituksen.

Rosin toteaa, että hän ei usko, että Venäjällä olisi syntymässä vallankumousta.

– Mutta joskus tällaiset järjestelmät ovat sisältäpäin hyvin onttoja, ja jos jotain tapahtuu, se tapahtuu hyvin nopeasti.

Rosinin haastattelusta uutisoi aiemmin tänään Iltalehti.