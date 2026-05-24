Viron ulkomaantiedustelujohtaja mukaan aika ei ole Ukrainan sodassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin puolella.
Viron ulkomaantiedustelujohtaja Kaupo Rosin kertoo uutiskanava CNN:n haastattelussa, että Putinilta loppuu aika voittaakseen sotansa Ukrainaa vastaan, sillä rintama on pattitilanteessa ja ongelmat ovat kasautumassa kotikentällä.
Viron ulkomaantiedustelujohtaja Kaupo Rosin huhtikuussa 2026.
Rosin toteaa, että neljän–viiden kuukauden päästä Putin ei välttämättä kykene enää neuvottelemaan vahvoista asetelmista käsin.
Rosin kertoo, että Putinin on kohdattava taloudellisten, sotilaallisten ja yhteiskunnallisten paineiden yhdistelmä, joka saattaa pakottaa hänet neuvottelupöytään.
– En ole kuullut enää puhetta (Venäjän) totaalisesta voitosta. Ihmiset (Kremlissä) ymmärtävät, että tilanne Ukrainan rintamalla ei ole kovin hyvä.
