Ukrainalainen DTEK-energiayhtiö kertoo viidentoista kaivostyöntekijän kuolleen Venäjän tekemässä iskussa bussiin.
Iskun kerrotaan tapahtuneen Dnipropetrovskin alueella. Lisäksi seitsemän ihmisen kerrotaan haavoittuneen.
DTEK kertoo tiedotteessaan, että Venäjän joukot hyökkäsivät siviiliajoneuvoon, joka oli kuljettamassa kaivostyöntekijöitä pois työvuorostaan.
DTEK luonnehtii iskua siviileihin kohdistuneeksi terrori-iskuksi. Yhtiön mukaan kyseessä on jälleen uusi Venäjän tekemä rikos siviilejä ja kriittistä infrastruktuuria vastaan.