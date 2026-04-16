Venäjä jatkaa iskujaan Ukrainaan.

Ukrainassa yli kymmenen ihmistä on kuollut Venäjän yöllä tekemissä iskuissa, kertovat ukrainalaisviranomaiset.

Venäjän iskut tappoivat kuusi ihmistä satamakaupunki Odessassa. Iskuissa pääkaupunkiin Kiovaan taas kuoli ainakin neljä ihmistä, mukaan lukien yksi lapsi. Lisäksi iskussa haavoittui ainakin kymmenen ihmistä.

Ukrainan Venäjälle tekemissä iskuissa taas kuoli kaksi lasta Krasnodarin alueella, kertoi alueen kuvernööri.

Ukraina ja Venäjä sopivat ortodoksipääsiäisen ajaksi kahden päivän tulitauosta, mutta se ei pitänyt lainkaan. Huonosti pitäneen tulitauon jälkeen iskut ovat jatkuneet kuten ennenkin.