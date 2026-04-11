Ukrainan ja Venäjän ortodoksisen pääsiäisen ajaksi sopima tulitauko ei ole pitänyt.
Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä on jo rikkonut tulitaukoa liki 470 kertaa. Tulitauon on tarkoitus päättyä, kun sunnuntai vaihtuu maanantaiksi.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti Kremlin tiedotteessa tulitauosta toissa päivänä sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli aiemmin viikolla ehdottanut tulitaukoa pääsiäisjuhlan ajaksi. Zelenskyi ilmoitti eilen Ukrainan osallistuvan taukoon.
Ukrainan sodassa oli myös viime vuonna pääsiäistulitauko, mutta sen pitävyys oli silloinkin surkea. Zelenskyin mukaan Venäjä rikkoi tuolloin tulitaukoa lähes 3 000 kertaa.