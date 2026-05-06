Maatalousyrittäjä vaatii MTK:lta muutakin kuin pelkkää puhetta.
Asian ytimessä -ohjelmassa vieraillut MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä myöntää, että järjestö on laiminlyönyt markkinaedunvalvontaansa ja antanut liikaa periksi kaupan vahvalle asemalle.
Hemmilä vaatii nyt tuottajien, ruokateollisuuden ja kaupan välisten sopimusten välitöntä avaamista.
Mynämäeltä maanviljelijä Ilkka Pilpola ei säästele sanojansa MTK:sta.
– MTK on kuin rampa ankka.
– Se on kansikuvamainen järjestö, millä ei ole mihinkään suuntaan vaikutusvaltaa. Kiva katsella, kun pomot istuskelee ajankohtaisohjelmissa, mutta muuta hyötyä ei ole ollut, sanoo Pilpola.
Hemmilä lupaa Asian ytimessä -ohjelmassa korjausliikkeitä.
– Itse suomalaisena kansalaisena toivon sitä vakaasti, että pystyisimme Suomessa tuottamaan meille suomalaisille se ruoka.