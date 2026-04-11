Ukrainan ja Venäjän välisen kaksipäiväisen tulitauon on määrä alkaa tänään iltapäivällä kello 16. Tulitauon on tarkoitus päättyä, kun sunnuntai vaihtuu maanantaiksi. Tulitauko pidetään ortodoksisen pääsiäisen kunniaksi.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti tulitauosta torstai-iltana. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli aiemmin viikolla ehdottanut tulitaukoa pääsiäisjuhlan ajaksi. Zelenskyi ilmoitti perjantaina Ukrainan osallistuvan taukoon.
Viime vuoden pääsiäistulitauon aikana molemmat osapuolet syyttivät toisiaan sen rikkomisesta.
