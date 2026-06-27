Tämä tiedetään 40 päivän kampanjasta, jonka Zelenskyi julisti Venäjää vastaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti keskiviikkona valtuuttaneensa 40 päivän keskipitkän ja pitkän kantaman iskuoperaation. Sen tavoitteena on vaikuttaa Venäjään niin, että se lopettaisi sodan Ukrainaa vastaan.

Aiheesta uutisoi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ukrainan turvallisuuspalvelu (SBU) kertoi torstaina, että miehitetyllä Krimin niemimaalla nähdyt drooni-iskut ovat osa operaatiota. Droonien kerrotaan iskeneen esimerkiksi aluksiin Zatokan telakan lähellä, rahti- ja matkustajalauttaan sekä S-400-ilmantorjuntajärjestelmän tutka-asemaan Kertshin lähellä. SBU:n mukaan iskut aiheuttivat aluksiin tulipaloja.

NASA:n FIRMS-tulipalokartalla näkyi torstaina kaksi lämpöhavaintoa Zatokan telakan alueella Kertshin lähellä, raportoi ISW.

Lisäksi Ukrainan miehittämättömien järjestelmien joukkojen komentaja Robert Brovdin raportoi, että droonit iskivät tutka-asemiin Džankoissa ja Armjanskissa sekä sähköasemiin Mykolaivkan lähellä Donetskissa, Tasunovessa Kertshin lähellä sekä Karyerneen Krimillä.

Poikkeustila ja polttoainepulaa

Ukraina on jälleen viime öinä toteuttanut suuria drooni-iskuja. Torstain ja perjantain välisenä yönä Venäjän mukaan se torjui 660 ukrainalaisdroonia. Venäläisuutistoimisto Tass kertoo iskun olleen tämän vuoden suurin drooni-isku Ukrainalta.

Drooni-iskut ovat tuntuneet myös Krimillä. Miehitetyllä niemimaalla on ollut ainakin polttoainepulaa, vesihuoltokatkoja sekä laajaa poistumista alueelta, kertoo ISW.