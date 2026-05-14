Saksan MM-joukkue vahvistuu Boston Bruinsin NHL-hyökkääjä Lukas Reichelilla.
23-vuotias hyökkääjä liittyi joukkueen vahvuuteen jo tänään torstaina ja on suurella todennäköisyydellä jo perjantaina mukana Suomea vastaan pelattavassa avausottelussa.
Reichelin mukaantulon myötä Dominik Bokk joutuu kotimatkalle.
Reichel pelasi tällä kaudella peräti kolmessa eri NHL-joukkueessa. Hän aloitti kautensa Chicago Blackhawksissa, mutta päätyi kauden aikana Vancouver Canucksin kautta Bostoniin.
Hän pelasi yhteensä 29 NHL-ottelua tehoin 3+5=8.
MM-kisat ovat Reichelille uran viidennet. Hän edusti Saksaa myös helmikuussa Milanon olympialaisissa.
Saksa aloittaa oman kisaurakkansa perjantaina ottelulla Suomea vastaan. Kiekko putoaa jäähän kello 17.20. Ottelu on katsottavissa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa.
Ennakkostudio pyörähtäää MTV Katsomossa käyntiin jo kello 16.30 ja MTV3-kanavalla kello 17.00 alkaen.