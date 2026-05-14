Libanon ja Israel jatkoivat torstaina rauhanneuvotteluitaan Washingtonissa Yhdysvalloissa.

Maat keskustelivat edellisen kerran viime kuun loppupuolella. Neuvotteluiden päätteeksi sovittiin kolmen viikon aselevosta, jonka oli määrä päättyä sunnuntaina.

Vielä viime kuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi kutsuvansa seuraavaksi Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun ja Libanonin presidentin Joseph Aounin huippukokoukseen. Huippukokousta ei ole kuulunut, sillä etenkin Israel on rikkonut aselepoa jatkuvasti.

Sekä Israel että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah jatkoivat iskujaan myös neuvottelujen alla.

Israelin armeijan mukaan Hizbollah teki drooni-iskun Israelin puolelle ja haavoitti israelilaisia siviilejä.

Libanonin mukaan Israel itse jatkoi ilmaiskujaan myös alueille, joiden siviilejä ei ollut varoitettu iskuista.

Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin keskiviikon ilmaiskut surmasivat yli 20 ihmistä Libanonissa.

Uusi iskuaalto myös Israelilta

Israelin asevoimat kertoi keskiviikkona aloittaneensa uuden iskuaallon äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin Etelä-Libanonissa.

Libanonin kansallisen uutistoimisto NNA:n mukaan Israel teki iskuja kymmeniin kohteeseen maan etelä- ja itäosissa.

Hizbollah puolestaan kertoi tehneensä useita iskuja muun muassa drooneilla Israelin joukkoja vastaan Etelä-Libanonissa.

Israelin ja Hizbollahin välisessä sodassa on ollut noin kuukauden ajan voimassa aselepo.

Yli 400 kuollut aselevon aikana