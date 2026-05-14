Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Kiinan presidentti Xi Jinping tarjosi apuaan Hormuzinsalmen avaamisessa.
Trump kommentoi kaksikon Pekingissä järjestettyä tapaamista Fox Newsille.
Trumpin mukaan Xi sanoi kuitenkin, ettei hän lähettäisi alueelle sotilaskalustoa.
Kiinan ulkoministeriö sanoi aiemmin, että kaksikko oli keskustellut Lähi-idästä, mutta ei antanut tarkempia yksityiskohtia.
Valkoinen talo puolestaan sanoi aiemmin Trumpin ja Xin olevan samaa mieltä siitä, että Hormuzinsalmen tulisi pysyä auki meriliikenteelle energiakuljetusten turvaamiseksi.