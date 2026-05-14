Suomen F1-kuski Valtteri Bottas joutui Miamin kisaviikonlopun aikana autovarkauden kohteeksi.

Bottas kertoi asiasta hänen ja Paul Ripken yhteisessä What’s next? -podcastissaan.

Autovarkaus tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä paikallista aikaa. Cadillac tarjoaa F1-viikonloppuina kuljettajilleen aina Cadillac Escalade -auton, joilla kuskit voivat liikkua kisapaikkakunnalla vapaasti.

Bottas majoittui kisaviikonlopun ajan Fort Lauderdalessa rauhallisella alueella. Lauantaina Bottas havahtui kuitenkin yllättävään puheluun.

– Auton avaimet olivat huoneessa ja auto lukittu. Lauantaiaamuna olin suihkussa noin 15 minuuttia ennen kuin lähdin radalle. Sitten Paul Harris soitti minulle. Ihmettelin, miksi hän soittaa, koska majoituimme ihan vierekkäin, Bottas pohjustaa podcastissaan.

– Hän kysyi, mihin minä lähdin. Kysyin, mitä tarkoitat. No, auto oli kateissa. Menin ulos ja Escalade oli kadonnut. Avaimet olivat yhä pöydällä. Miten? Meidän automme varastettiin kadulta, Bottas jatkaa.

Suomalaiskuski alkoi nopeasti järjestelemään itselleen uutta kyytiä rata-alueelle, mutta tajusi kuitenkin pian toisenkin ongelman.

– Saavuin myöhässä radalle, koska meidän piti löytää uusi kulkuväline. He lähettivät uuden Escaladen, joka vei meidät radalle. Sitten muistin, että kulkulupani oli autossa. Minulla ei ollut kulkulupaa varikolle. Sain asian kuitenkin ratkaistua, Bottas kertoo.