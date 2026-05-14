Liekinheitin-kappale sai yleisön tanssimaan euroviisukylässä.

Suomen euroviisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät torstaina euroviisukylässä. Kaksikko saapui lavalle esittämään kilpailukappaleensa Liekinheitin.

Paikka oli yleisömeri, jonka seasta paistoivat Suomen liput. Faneja oli kokoontunut seuraamaan esitystä ympäri maailmaa.

Kaksikko saapui lavalle lähettäen lentosuukkoja ja vilkuttaen yleisölle. Heidän lisäkseen lavalla olivat kolme taustalaulajaa.

Kappaleen aikana erityisesti Lampeniuksen viulusoolot villitsivät yleisön taputtamaan ja tanssimaan. Esityksen loputtua Lampenius ja Parkkonen halasivat toisiaan sekä kättelivät. Kättely on yleinen ele kaksikolta ja tuttu muun muassa Uuden musiikin kilpailusta.

Lampenius ja Parkkonen esittivät vain yhden kappaleen, toisin kuin esimerkiksi heitä ennen esiintynyt Italian edustaja Sal Da Vinci.

Lampenius ja Parkkonen kilpailevat Euroviisujen finaalissa lauantaina. Kaksikko on kilpailun ennakkosuosikki.