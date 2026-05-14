Yhdysvalloissa Wall Streetillä eilen ennätyslukemissa jälleen sulkeutuneet pörssi-indeksit jatkoivat kipuamistaan torstaina Yhdysvaltain ja Kiinan päättäjien tapaamisen yhteydessä.
Laaja-alainen S&P 500 -indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq aukesivat molemmat lievään nousuun.
Teollisuusindeksi Dow Jones avautui liki prosentin nousussa. Lievää nousua näkyi myös Euroopan pörsseissä.
Helsingin pörssi oli runsaat 1,5 prosenttia vihreän puolella hieman ennen kaupankäynnin sulkeutumista.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on parhaillaan vierailulla Kiinassa presidentti Xi Jinpingin vieraana.