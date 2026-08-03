Vain kaksi Italian suurkaupunkia välttyy korkeimmalta lämpövaroitukselta.
Italia valmistautuu poikkeuksellisen lämpöaaltoon, minkä vuoksi lähes kaikkiin maan suurimpiin kaupunkeihin on annettu korkein mahdollinen eli punainen varoitus.
Maan terveysviranomaisten mukaan maanantaina 25:ssä Italian 27 suurimmasta kaupungista on punaisella varoitustasolla.
Punainen lämpövaroitus koskee muun muassa pääkaupunki Roomaa sekä Milanoa, Venetsiaa ja Napolia.
Ainoastaan Etelä-Italian Reggio Calabria ja Sisilian Messina jäävät toiseksi korkeimmalle, oranssille varoitustasolle.
Monilla alueilla lämpötila on jo kohonnut yli 30 asteeseen, ja viranomaiset varoittavat, että kuumuus voi aiheuttaa vakavia terveysriskejä myös täysin terveille ja hyväkuntoisille ihmisille.
Italian terveysministeriö kehottaa välttämään ulkona liikkumista päivän kuumimpaan aikaan kello 11–18 ja pysyttelemään sisätiloissa.
Italiaa nyt koettelevan helleaallon taustalla vaikuttaa Pohjois-Afrikasta Välimeren alueelle voimistunut korkeapaine, joka pitää sään erittäin kuumana useiden päivien ajan.
Pitkin Eurooppaa on kuluvana kesänä kärvistelty ennätyshelteissä, jotka ovat aiheuttaneet rajuja maastapaloja esimerkiksi Kreikassa ja Ranskassa.