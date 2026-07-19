Lähde: Fifa painostanut jalkapalloliittoja tukemaan Gianni Infantinoa
Gianni Infantino hakee jatkokautta Fifan puheenjohtajan tehtävään.2026 Image Photo Agency
Julkaistu 19.07.2026 12:15
Feliks Heikkinen
Jalkapallon yrityksellisiin, poliittiisin ja taloudellisiin asioihin keskittyvä Inside World Football -sivusto kertoo, että kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on käyttänyt järjestön työntekijöitä lobbaamaan häntä jatkokaudelle ja painostamaan eri maiden lajiliittoja, jotta he antaisivat tukensa Infantinolle.
Infantinon mahdollisesta jatkokaudesta päätetään ensi vuonna Marokon Rabatissa 18. maaliskuuta. Uudelleenvalinnan taustalla on noussut kuitenkin jälleen uusi kohu. Useat eri maiden jalkapalloliittojen puheenjohtajat ovat kertoneet Inside World Footballille, että heitä on painostettu Fifan työntekijöiden toimesta lähettämään tukikirjeitä Infantinon hyväksi.
Fifan henkilöstö on jopa lähettänyt esimerkkikirjeitä, joissa on ollut sellaiset sanavalinnat ja -muodot, joita he haluavat nähdä Infantinon uudelleenvalintaa tukevissa kirjeissä.
Fifan henkilökunnan käyttäminen puheenjohtajaehdokkaiden lobbaamiseen ja kampanjointiin on järjestön hallintosääntöjen sekä eettisten sääntöjen vastainen, jotka edellyttävät poliittista puolueettomuutta sekä sitä, etteivät työntekijät hyödynnä asemaansa tai Fifan resursseja vaaleihin vaikuttamiseksi.
– Jokainen virkamies tai henkilöstön jäsen, joka rikkoo vaalilakia lobbaamalla tai kampanjoimalla, voi joutua kurinpitotoimiin, kuten sakkoihin, pelikieltoon tai täydelliseen jalkapallotoimintakieltoon, säännöissä todetaan.
Säännöt kattavat myös istuvan puheenjohtajan, joka käyttää henkilöstöresursseja omaan vaalikampanjaansa ja valtaansa äänten saamiseen.
Juttu jatkuu somejulkaisun jälkeen.
Katso alta esimerkki Fifan henkilöstön käyttämästä kirjeestä.
Esimerkkikirjeessä todetaan, että lajilitto antaa yksinomaisen tukensa Infantinolle, eikä tue ketään muuta. Brittiläisen The Guardianin mukaan yli 200 maata ja jalkapalloliittoa on antanut tukensa Infantinolle. Mukana joukossa on myös Suomi. Yksi suurimmista maista, joka ei tue Infantinoa, on Saksa.
Allekirjoitetut tukikirjeet eivät kuitenkaan ole sitovia, ja ne ovat allekirjoitettu ennen kuin äänestäjät ovat ehtineet edes arvioida mahdollisten haastajien ehdokkuutta. Inside World Football kirjoittaa, että Infantinon harkitsemattomuus voi tehdä kansallisille liitoille erittäin helpoksi vetää tukensa pois.
Infantino on ollut MM-kisojen aikana myrskyn silmässä erinäisten kohujen keskellä. Hänestä on jopa tehty valitus Kansainväliselle olympiakomitealle poliittisen puolueettomuuden rikkomisesta. Siinä vaaditaan Infantinon toimien tutkimista liittyen muun muassa Fifan Donald Trumpille antamaan rauhanpalkintoon sekä Folarin Balogunin punakorttiepisodiin.