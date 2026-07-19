Jalkapallon yrityksellisiin, poliittiisin ja taloudellisiin asioihin keskittyvä Inside World Football -sivusto kertoo, että kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on käyttänyt järjestön työntekijöitä lobbaamaan häntä jatkokaudelle ja painostamaan eri maiden lajiliittoja, jotta he antaisivat tukensa Infantinolle.

Infantinon mahdollisesta jatkokaudesta päätetään ensi vuonna Marokon Rabatissa 18. maaliskuuta. Uudelleenvalinnan taustalla on noussut kuitenkin jälleen uusi kohu. Useat eri maiden jalkapalloliittojen puheenjohtajat ovat kertoneet Inside World Footballille, että heitä on painostettu Fifan työntekijöiden toimesta lähettämään tukikirjeitä Infantinon hyväksi.

Fifan henkilöstö on jopa lähettänyt esimerkkikirjeitä, joissa on ollut sellaiset sanavalinnat ja -muodot, joita he haluavat nähdä Infantinon uudelleenvalintaa tukevissa kirjeissä.