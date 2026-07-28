Infantinolle lähettämässään avoimessa kirjeessä Raskin haluaa Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtajaa toimittamaan 9. elokuuta mennessä asiakirjoja, joista käy ilmi kaikki rahasiirrot, arvolahjat, palkinnot tai julkiset esiintymiset, joiden kautta Fifa on ollut yhteydessä presidentti Trumpiin, tämän hallintoon tai muihin presidenttiin liitoksissa oleviin tahoihin.

– Kevytsarjalainen Jamie Raskin (on) tyhmän henkilön ajatus fiksusta henkilöstä. Kukaan presidentti historiassa ei olisi onnistunut tekemään näin historiallista saavutusta kuin presidentti Trump tarjotessaan (MM-kisat) amerikkalaisille ja maailmalle, Ingle tylytti.

– Kiitos hänen rohkean visionsa ja päättäväisen johtamisensa, vuoden 2026 MM-kisat toivat miljardien dollarien voitot, loivat massiivisen taloudellisen buustin kisakaupungeissa ja tarjosivat turvallisen ja vaivattoman kokemuksen miljoonille faneille ja urheilijoille ympäri maailmaa. Se jää epäilemättä urheiluhistoriaan yhdeksi mahtavimmista ja menestyksekkäimmistä tapahtumista.