Demokraattien edustajainhuoneen jäsen Jamie Raskin vaatii Fifan puheenjohtajaa Gianni Infantinoa selvittämään yhteyksiään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallintoon.
Raskin on jäsenenä Yhdysvaltain edustajainhuoneen oikeusvaliokunnassa, jossa demokraatit ovat tosin vähemmistöasemassa.
Infantinolle lähettämässään avoimessa kirjeessä Raskin haluaa Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtajaa toimittamaan 9. elokuuta mennessä asiakirjoja, joista käy ilmi kaikki rahasiirrot, arvolahjat, palkinnot tai julkiset esiintymiset, joiden kautta Fifa on ollut yhteydessä presidentti Trumpiin, tämän hallintoon tai muihin presidenttiin liitoksissa oleviin tahoihin.
Raskinin mukaan Fifan päätös avata MM-kisojen aikainen toimisto New Yorkissa sijaitsevaan Trump Toweriin täyttää suoranaisen lahjonnan tunnusmerkit.
– Perustatte Trump Towerin 17. kerrokseen toimistotilan, jonka vuokrahinta on 600 000 dollaria vuodelta, vaikka se olisi tarkoitettu vain 39 päivän kestävien MM-kisojen ajaksi, Raskin hämmästelee.
– Se tarkoittaa 15 000 dollaria päivässä. Nämä toimet näyttävät suunnitelmalta saada presidentti Trump ja hänen hallintonsa tekemään päätöksiä Fifan eduksi.
Infantinon jo entuudestaan läheisiksi tiedetyt välit Trumpiin nousivat MM-kisojen aikana otsikoihin, kun Fifa vapautti yhdysvaltalaispelaaja Folarin Balogunin pelikiellosta neljännesvälieräotteluun Belgiaa vastaan. Ennen päätöstä Trump oli soittanut asiasta Infantinolle.
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Myös Yhdysvaltain viranomaisten luvalla tapahtunut Fifan pääsylippujen erittäin kallis hinnoittelu ja epäselvyydet lippukaupassa ovat Raskinin mukaan näyte osapuolten välisestä vaihtokaupasta.