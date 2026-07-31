Uefa ja Concacaf tyrmäsivät Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon suunnitelmat yksityistää osa Fifan toiminnasta. Kansainvälinen jalkapalloliitto julkaisi perjantaina vastineen, jossa merkittävässä roolissa on väitetty virheellinen mediauutisointi. Demokraattinen prosessi ehdotuksen ympärillä jatkuu.
Uefan hätäkokous pidettiin torstaina. Sen jälkeen Euroopan liitto kertoi boikotoivansa MM-kisoja ja Fifan toimintaa, kunnes Infantinon ajama osittainen yksityistämissuunnitelma haudataan. Suunnitelmassa Fifalle luotaisiin tytäryhtiö, josta osa myytäisiin yksityisille sijoittajille.
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Myöhemmin torstaina myös Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Karibian jalkapalloliitto Concacaf kieltäytyi Infantinon suunnitelmista.
Perjantaiaamuna oli Fifan vuoro reagoida. Kattojärjestö julkaisi pitkän vastineen muun muassa viestipalvelu X:ssä. Fifa kertoo tiedotteessaan kunniottavansa julkisuudessa esitettyjä näkemyksiä ja huolenaiheita.
Liitto kertoo sitoutuvansa demokraattiseen päätöksentekoprosessiin. Samalla se vetoaa "virheelliseen uutisointiin" Infantinon suunnitelmaa koskien. Fifan näkemyksen mukaan virheelliset tiedot ovat häirinneet konsultaatioprosessia.
Fifa kertoo jatkavansa jäsenmaiden kuulemista asiassa. Sen mukaan yhtiöittämismallin tarkoituksena on "mahdollisuus merkittävään vastuuseen jalkapallon kaupallisista mahdollisuuksista omissa maissaan, ilman että tämä tapahtuu Fifan tai jalkapallon hengen vastaisesti".
– Teemme näin varmistaaksemme, että jokaisella jäsenliitolla on mahdollisuus äänestää tosiasioihin perustuen.
Ehdotus on herättänyt voimakasta kritiikkiä juuri kaupallistamissyistä. Muun muassa Palloliiton puheenjohtajan mielestä kuvio on "".