Fifa kertoo jatkavansa jäsenmaiden kuulemista asiassa. Sen mukaan yhtiöittämismallin tarkoituksena on "mahdollisuus merkittävään vastuuseen jalkapallon kaupallisista mahdollisuuksista omissa maissaan, ilman että tämä tapahtuu Fifan tai jalkapallon hengen vastaisesti".

Uefan hätäkokous pidettiin torstaina. Sen jälkeen Euroopan liitto kertoi boikotoivansa MM-kisoja ja Fifan toimintaa, kunnes Infantinon ajama osittainen yksityistämissuunnitelma haudataan. Suunnitelmassa Fifalle luotaisiin tytäryhtiö, josta osa myytäisiin yksityisille sijoittajille.

Ari Lahden

– Kukaan ei ole myymässä jalkapalloa. Tällaista Fifa ei ei koskaan edes harkitsisi, tiedotteessa linjataan.

– Tämä lisärahoitus saataisiin lisätuloista, jotka syntyvät Fifan kaupallisten toimintojen hallinnoinnin ansiosta ja jotka hyödyttäisivät kaikkia jäseniä. Osallistuminen olisi täysin vapaaehtoista ja rahoitus tapahtuisi ulkoisilla investoinneilla ilman, että että päätösvaltaa luovutettaisiin ulkopuolelle tai Fifan hallintoa muokattaisiin millään tavalla.