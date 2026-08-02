The Athletic kertoo, että kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon ja pääsihteeri Mattias Grafströmin välit ovat viilenneet.

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Fifa ja Infantino luopuivat suunnitelmasta, jossa MM-kisoista olisi myyty osakkeita ulkopuolisille sijoittajille. Infantino sai valtavasti kritiikkiä hankkeesta ja jopa operatiivinen johtaja Kevin Lamour oli kertonut, että kyse oli Infantinon henkilökohtaisesta projektista. Nyt The Athletic on kertonut uuden paljastuksen tapahtuneen taustoista.

Fifan pääsihteerin Mattias Grafströmin kerrotaan olleen tietämätön koko hankkeesta, eikä hän ole tyytyväinen siihen, että hänet jätettiin ulkopuolelle.

– Sekä Fifan ulkopuolella että sen sisällä olevat lähteet kertovat, että ruotsalainen ei ollut mukana suunniteltaessa osuuksien myyntiä, ja että oli tyytymätön, koska hänet oli suljettu keskustelun ulkopuolelle, The Athletic kirjoittaa.