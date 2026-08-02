Euroopan jalkapalloliiton entinen pääsihteeri Lars-Christer Olsson paljasti Ruotsin TT:lle, milloin hän ymmärsi, että kansainvälisen jalkapalloliiton nykyiseen puheenjohtajaan Gianni Infantinoon ei voi luottaa.

Infantino ja Fifa ovat olleet myrskyn silmässä viime aikoina. Taustalla oli Infantinon suunnitelmat myydä MM-kisojen osakkeita ulkopuolisille sijoittajille. Infantino kuitenkin perääntyi aikeestaan, kun Uefa oli ilmoittanut MM-kisaboikotista. The Telegraphin mukaan tämä ei kuitenkaan ole tarpeeksi Uefalle, vaan lajijärjestö vaatii Infantinon eroamista tehtävistään.

Infantinon kanssa Uefassa aiemmin työskennellyt Lars-Christer Olsson avautui tarkemmin, millainen persoona ja ihminen on Infantino.

– Työskentelimme lähellä toisiamme ja alussa huomasin, kuinka uskomattoman kunnianhimoinen ja taitava hän oli. Tiedän, että ihmiset puhuivat siitä, kuinka kovasti hän teki töitä, Olsson kertoi.

Olsson oli Uefan pääsihteerinä vuosina 2003-2007 ja puheenjohtajana toimi tuolloin Lennart Johansson. Tämä kuitenkin menetti valtansa vuoden 2007 vaaleissa . Vaali herätti huomiota, koska Fifan silloinen puheenjohtaja oli aluksi tukenut Johanssonia, mutta siirtynyt muutama kuukausi ennen vaaleja tukemaan Platinia. Infantinolla oli Olssonin mukaan näppinsä pelissä.