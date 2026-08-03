Moni saattaa ihmetellä, miksei odotettu veronpalautus näkynytkään tilillä heti aamusta.
Tänään maanantaina 3. elokuuta 2,1 miljoonalle suomalaiselle maksetaan veronpalautuksia.
Moni saattaa olla huolissaan, kun rahat eivät näykään tilillä heti aamusta. Tämä ei kuitenkaan ole vielä syy huoleen.
– Veronpalautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla, joten jos rahoja ei aamusta näy, tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan myöhemmin päivällä, kertoo menettelypäällikkö Mari Kleemola Verohallinnosta kertoo tiedotteessa.
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Miksi veronpalautusten maksupäivä siirtyy?
On kuitenkin myös mahdollista, että veronpalautusten alkuperäinen maksupäivä on voinut siirtyä.
Yksi yleinen syy maksupäivän siirtymiseen on esimerkiksi se, että asiakas itse tai hänen puolisonsa on täydentänyt esitäytettyä veroilmoitustaan. Tällöin veronpalautuksen määrä ja maksupäivä voivat muuttua.
Uusi verotuspäätös saapuu lokakuun loppuun mennessä. Päätöksessä on päivitetty tieto veronpalautuksen määrästä ja maksupäivästä, kertoo sivuillaan.