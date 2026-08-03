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Jos odottamasi veronpalautus ei tullutkaan tilille, tässä voi piillä syy

Veronpalautuksen puuttuminen tililtä voi ihmetyttää, mutta tuastalla voi olla monta syytä. Kuvituskuva. Shutterstock

Julkaistu 7 minuuttia sitten

Moni saattaa ihmetellä, miksei odotettu veronpalautus näkynytkään tilillä heti aamusta. Tänään maanantaina 3. elokuuta 2,1 miljoonalle suomalaiselle maksetaan veronpalautuksia. Moni saattaa olla huolissaan, kun rahat eivät näykään tilillä heti aamusta. Tämä ei kuitenkaan ole vielä syy huoleen. – Veronpalautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla, joten jos rahoja ei aamusta näy, tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan myöhemmin päivällä, kertoo menettelypäällikkö Mari Kleemola Verohallinnosta kertoo tiedotteessa. Lue myös: Missä tilanteessa lisäprosentilla maksetut verot saa takaisin? Verottaja selittää Miksi veronpalautusten maksupäivä siirtyy? On kuitenkin myös mahdollista, että veronpalautusten alkuperäinen maksupäivä on voinut siirtyä. Yksi yleinen syy maksupäivän siirtymiseen on esimerkiksi se, että asiakas itse tai hänen puolisonsa on täydentänyt esitäytettyä veroilmoitustaan. Tällöin veronpalautuksen määrä ja maksupäivä voivat muuttua. Uusi verotuspäätös saapuu lokakuun loppuun mennessä. Päätöksessä on päivitetty tieto veronpalautuksen määrästä ja maksupäivästä, kertoo sivuillaan.

Muita mahdollisia syitä palautuspäivän muutokseen voivat olla esimerkiksi se, että veronpalautusta on käytetty maksamattomien verojen maksuksi tai se, ettei oikea tilinumero ole Verohallinnon tiedossa. Jos asiakas ei ole ilmoittanut ajantasaista tilinumeroaan Verohallinnolle, veronpalautuksen saa maksuosoituksena eli rahalähetyksenä Nordeaan.

Nyt elokuussa veronpalautuksia maksetaan maksuosoituksena noin 14 800 henkilölle.

– Tilinumeroita puuttuu joka vuosi erityisesti nuorilta, jotka eivät ole aiemmin saaneet veronpalautuksia, Kleemola kertoo tiedotteessa.

Maksupäivä voi siirtyä myös, jos Verohallinto on saanut verotukseen vaikuttavia tietoja muualta esitäytetyn veroilmoituksen lähettämisen jälkeen.

Veronpalautus on voitu myös ulosmitata.

Katso myös: Mikä ratkaisee, tuleeko palautuksia vai mätkyjä?

10:05 Veroasioista keskusteltiin Huomenta Suomen aamussa 3. elokuuta 2026. Vieraana Verohallinnon johtava veroasiantuntija Tero Määttä ja valtiotieteiden tohtori Teemu Lehtinen.

Hannakaisa Taskinen MTV Uutiset Hannakaisa "Hanski" Taskinen työskentelee MTV Uutisissa lifestyle-tuottajana.

Miksi veronpalautus ei tullutkaan? | MTV Uutiset