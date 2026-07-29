Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) valmistelee hätäkokousta neuvotellakseen suunnitelmistaan koskien Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifan) aikeita myydä osuus MM-kisoista sijoittajille.

Fifa kertoi tiistaina aikeistaan perustaa 20 miljardin dollarin arvoinen tytäryhtiö, jonka vastuulla olisi MM-kisojen ja muiden tapahtumien järjestäminen. Fifa suunnittelee tarjoavansa yhtiöstä vähemmistösuuksia yksityisille sijoittajille kaikkiaan jopa 20 prosentin edestä.

Fifan mukaan näin kerätty pääoma käytettäisiin jäsenmaiden jalkapallotoiminnan kehittämiseksi.

Kuviossa on mukana Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin veli Joshua Kushner perustamansa Thrive Eternal -pääomasijoitusyhtiön kautta. Trumpin tiedetään olevan läheisissä väleissä Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon kanssa.

The Timesin mukaan Infantinolle voitaisiin luoda uuteen yhtiöön erittäin tuottoisa toimitusjohtajaa muistuttava komissaarin rooli sen jälkeen, kun hänen aikakautensa Fifan puheenjohtajana päättyy viimeistään vuonna 2031. Fifa on kuitenkin kiistänyt nämä tiedot.

Uefan näkemys on, että Fifan ehdotus "ylittää rajan, jota jalkapallon hallintoelinten ei pitäisi koskaan ylittää". Esimerkiksi ESPN uutisoi Uefan pyrkivän järjestämään vielä tämän viikon aikana hätäkokouksen, jossa sen 55 jäsenmaata voisi keskustella siitä, miten Fifan aikeita voisi vastustaa.