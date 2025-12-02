Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut Lehtisepät Oy:n ja kaksi sen edustajaa työturvallisuusrikoksesta. Asiasta kertoo Aluehallintovirasto.
Lehtisepät Oy:n painotalon kuljetinlinjalla työskennelleelle työntekijälle oli sattunut huhtikuussa 2023 sormivamman aiheuttanut tapaturma.
Hänen sormensa oli imeytynyt kuljetinlinjan moottoroitujen rullien väliin.
Käräjäoikeus katsoi, että yhtiössä oli muun muassa laiminlyöty koneiden käytön vaaratekijöiden riittävä selvittäminen.
Oikeus tuomitsi yhtiön yhteisösakkoon ja kaksi yhtiön edustajaa sakkorangaistuksiin.