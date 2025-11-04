Varsinais-Suomen käräjäoikeus katsoo työnantajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, kun huollossa työskennellyt työntekijä kaatui nojatikkailta maahan ja loukkaantui.

Huoltohenkilönä työskennellyt työntekijä oli nostamassa lippua nojatikkailla talon seinässä olevaan lipputankoon Turussa joulukuussa 2022, kun hänen käyttämänsä nojatikkaat luistivat jään päällä ja hän kaatui jalkakäytävälle.

Työntekijä loukkaantui tilanteessa vakavasti.

Tarkastuksessa selvisi epäkohtia

Työtapaturman jälkeen työsuojeluviranomainen suoritti työsuojelutarkastuksen.

Tarkastuksen yhteydessä selvisi, että nojatikkaita käytettiin yrityksessä yleisesti lipunnostoon, vaikka nojatikkaiden käyttäminen työalustana on kielletty.

Tarkastuksessa selvisi myös, että ennen tekoaikaa työnantaja ei ollut hoitanut velvoitettaan ja arvioinut työpaikan mahdollisia vaaroja lain edellyttämällä tavalla.

Käräjäoikeus katsoi, että työsuojeluviranomaisen tekemä tarkastuskertomus tuki vahvasti syytettä.