Mies kuvasi pysäyttävän hetken hylkeen kanssa Espoossa. Katso video yltä.

Espoolainen Miska Sipilä oli kävelemässä kauppaan maanantaina, kun hän päätti pysähtyä Kivenlahdessa sijaitsevalle sillalle ihailemaan merta.

Pian hän huomasi allaan hylkeen.

– Otin videon ja jäin katsomaan. Se painui pinnan alle ja sitten se tuli lähelle kalan kanssa. Tuli näyttämään, että katso, mitä minä sain, Sipilä naurahtaa.

Saaliin esittelyn jälkeen hylje painui takaisin syvyyksiin.

– Olihan siinä aika ällikällä lyöty. Oli huikea kokemus, Sipilä jatkaa.

