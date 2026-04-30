Talviuniltaan heränneitä karhuja on viime aikoina nähty asutusten liepeillä etenkin Itä- ja Keski-Suomessa. Ilomantsissa karhu yllätti mökillään aamukahvilla olleen Tiinan.
Kevät herättää karhut talviunilta, ja nälkä ajaa ne joskus lähelle ihmistä, jos pihoilla on niille tarjolla helppoa syötävää.
Karhuja on viime aikoina nähty asutusten liepeillä etenkin Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa, kertoo Itä-Suomen poliisi tiedotteessa.
Ilomantsin Nehvonniemessä mökin pihalle ilmestynyt karhu yllätti aamukahvilla olleen Tiina Aelligin viikko sitten keskiviikkona.
– Se oli ensimmäinen kerta, kun näin karhun elävänä luonnossa. Meni ihan pasmat sekaisin, Aellig kertoo MTV Uutisille.
Talviuniltaan herännyt karhu oli mitä ilmeisimmin nälissään, sillä se kävi pihalla olleen grillin kimppuun ja kaatoi sen.
– Sen jälkeen se säikähti grillin kolinaa, lähti juoksemaan naapurin tontille ja jäi halkopinojen väliin, kertoo Aellig.
Hän ehti kuvata karhun piipahduksesta myös videon, joka on katsottavissa jutun alussa.
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
Karhu on Euroopan suurin petoeläin, ja niitä elää koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.