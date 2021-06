Toimi näin, jos käärme tulee sisälle – asiantuntija antaa vinkit, joilla kyyn siirtäminen sujuu turvallisesti

Käärmeet ovat arkoja eläimiä, mutta joskus matelija päätyy sisätiloihin asti. Yleisimmin kyseessä on vahinko, tai kissa on tuonut käärmeen sisälle. Joskus käärmeet päätyvät asuntoon tai mökkiin jyrsijöiden perässä.

Paikanna käärme talosta

Usein tunkeilija huomataan ulostejäljistä tai sihinästä, jos käärme tuntee itsensä uhatuksi. Rantakäärmeellä on useimmiten keltaiset, oranssit tai valkeat laikut niskassa ja kyyllä sahalaitainen kuviota selässä.

Ammattilainen voi tunnistaa, onko kyseessä rantakäärme vai kyykäärme pelkän ulosteen perusteella, mutta aina on hyvä varautua kyykäärmeen poistoon. Laita siis kumisaappaat jalkaan ja vie lapset sekä lemmikit ulos talosta. Selvitä sen jälkeen missä huoneessa käärme piileskelee.

Käärmeen poistaminen sisätiloista

Jos oma taito ja uskallus riittää, käärmeen voi poistaa itsenäisesti asunnosta. Paasikunnas kuitenkin kannustaa pyytämään heti apua Pelastuslaitokselta tai esimerkiksi Suomen herpetologiselta yhdistykseltä, jos käärmeet jännittävät. Käärmeen siirtämisessä on suurin riski saada purema, joten eläintä tulee käsitellä varoen.

Vangitse matelija pahvilaatikon tai saavin alle. Paasikunnas muistuttaa lisäämään saaviin ilmareikiä, jos käärme on saavin alla pitkän aikaa. Pahvilaatikko on usein parempi vaihtoehto vankipaikaksi, sillä se on suurempi kuin saavi ja suojelee sekä käärmettä että ihmistä paremmin.