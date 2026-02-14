– Hänellä aina sattuu tulemaan jonkun kanssa jotain vähän muutakin kuin terapiaa, Rissanen sanoi MTV Uutisten haastattelussa.

– Kaikki sellainen on mielenkiintoista, mikä on oman ammattiosaamiseni ulkopuolella. Se kiinnostaa minua, ja luen muutenkin psykologiaa mielelläni, hän sanoi.