Maija Rissasen esittämä psykiatri Piritta Salonius teki ensiesiintymisensä Salkkareissa jo yli vuosikymmen sitten.
Näyttelijä Maija Rissanen on vieraillut suomalaisten tv-ruuduissa Salatut elämät -sarjan psykiatri Piritta Saloniuksena jo vuodesta 2015 saakka. Satunnaisesti sarjassa nähtävän hahmon vastaanotolla on vuosien varrella vieraillut lukuisia Pihlajakadun asukkaita aina Mikistä ja Sususta Aaroon.
Vaikka Piritta nähdäänkin Salkkareissa pääasiassa ammattinsa tiimoilta, on hahmolla ollut taipumusta myös romanttisiin juonikuvioihin.
– Hänellä aina sattuu tulemaan jonkun kanssa jotain vähän muutakin kuin terapiaa, Rissanen sanoi MTV Uutisten haastattelussa.
Psykiatrin esittäminen on ollut Rissasen mielestä ihanaa.