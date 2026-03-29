Mikko Hyppönen uskoo, että jokainen Suomenlahden öljykohteisiin lähetetty Ukrainan AN196-drooni on varustettu räjähteillä.

Droonien havaitsemis- ja torjuntajärjestelmiin erikoistuneen Sensofusionin tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen ei pidä erityisen yllättävänä sitä, että Ukrainan drooneja harhautuu myös Suomen puolelle.

Hän huomauttaa, että Ukraina on käyttänyt Venäjälle suunnatuissa iskuissaan jopa kymmeniä drooneja kerrallaan ja niitä on aiemminkin harhautunut ohi kohteestaan.

Hyppösen mukaan harhautuminen voi johtua esimerkiksi siitä, että drooni saa pienen osuman, kun sitä yritetään ampua alas. Silloin se ei välttämättä pysty enää ohjaamaan itseään. Toinen mahdollinen syy voi olla elektroninen häirintä esimerkiksi gps-järjestelmien sijaintitietojen väärentämisellä.

–Todennäköistä on, että näissä nyt Suomeen lentäneissä drooneissa on ollut käytössä vain tällainen koordinaatio-ohjaus, eli ne pyrkivät lentämään tiettyyn karttapisteeseen. Ja jos navigaatio ei toimi syystä tai toisesta, niin silloin ne päätyvät väärään paikkaan.

Pystyy lentämään 1 500 kilometriä

Puolustusministeriö on kertonut, että Kaakkois-Suomessa tapahtui sunnuntaiaamuna epäilty alueloukkaus miehittämättömillä lennokeilla. Yksi drooni putosi maahan Kouvolan pohjoispuolella ja toinen itäpuolella.

Ilmavoimien mukaan ainakin toinen lennokki on tunnistettu ukrainalaiseksi AN196-drooniksi. Hyppönen kertoo, että kyse on Antonov-yhtiön valmistamasta miehittämättömästä lennokista, joka on kooltaan noin puolet pienestä lentokoneesta, kuten kaksipaikkaisesta Cessnasta.