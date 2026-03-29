Kouvolan seudulle on pudonnut tänään aamupäivällä kaksi droonia, jotka ilmavoimat on vahvistanut ukrainalaisiksi.

Ilmavoimat havaitsi aamulla useita Suomen aluevesirajaa lähestyneitä, drooneiksi epäiltyjä kohteita ja seurasi niistä yhtä Hornet-hävittäjällä, mutta ei avannut tulta oheisvahinkojen välttämiseksi.

Toistaiseksi ei ole tietoa, onko droonien mukana ollut räjähteitä.

Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) kommentoi MTV Uutisille olevan vakava tilanne, jos droonien mukana on ollut räjähteitä.

Lindbergin mukaan päätös olla ampumatta droonia oli oikea. Lindberg toteaa, että droonin tunnistanut hävittäjä on ollut todennäköisesti huomattavasti paljon aikaisemmin paikalla kohtaamassa droonia, ennen kuin se lopulta putosi.

– Ilmavoimien tiedotteen mukaan ohjaaja oli tässä tehnyt harkinnan, että mahdollisten oheisvaurioiden vuoksi ei ryhdytty toimenpiteisiin, siis ei avata tulta kohteeseen.

Lindbergin mukaan tilanteessa oli oletettava, että droonin mukana on räjähde. Hän toteaa, että vaihtoehtoina on, että drooni olisi voinut räjähtää jo ilmassa tai vaurioituessaan se olisi pudonnut räjähteensä kanssa alas.

– Kun katsotaan, niin siinä on Kouvola ja muut asutut alueet lähellä, Lindberg huomauttaa.

Lindberg kertoo olevansa itse kotoisin Kouvolan pohjoispuolelta sijaitsevalta Kuusankoskelta, noin kymmenen kilometrin päässä droonin putoamispaikasta.

– Se on kotiseutuani. Kun katsotaan sinne itärajalle kaakon kulmille, niin siinä on erilaista asutusta. Jos ja kun on oletettava, että siinä on räjähde, niin mielestäni tässä on tehty oikeaa harkintaa siinä, että sitä ei ole pyritty pyritty tuhoamaan, Lindberg sanoo.

Hän arvelee, että droonien polttoaine oli lopulta loppunut, koska ne olivat tulleet Ukrainasta asti.