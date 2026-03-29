Kouvolan Savistontiellä on tapahtunut ilmaliikenneonnettomuus tänään aamupäivällä.
Kymeenlaakso pelastustoimi tiedottaa saaneensa tiedon onnettomuudesta tänään aamupäivällä hieman kello 10 jälkeen.
Paikalle lähetettiin kaksi pelastusyksikköä.
Tiedossa ei vielä ole onnettomuuden luonnetta.
Myöhemmin Kymenlaakson pelastuslaitos kertoi poliisin vastaavan jatkotiedottamisesta. Ylen tietojen mukaan poliisi on eristänyt onnettomuuspaikan.
STT:n tavoittaman Kouvolan Ilmailuyhdistyksen edustajan mukaan yhdistyksellä ei ole ollut onnettomuuden ajankohtaan paikalla lentotoimintaa.
Kouvolassa sijaitsee Utin jääkärirykmentti, johon on keskitetty Puolustusvoimien helikopteritoiminta. STT ei ole tavoittanut Puolustusvoimien viestintää kysyäkseen, liittykö onnettomuus jääkärirykmentin toimintaan.
MTV Uutiset ei ole toistaiseksi tavoittanut poliisia kommentoimaan asiaa.
