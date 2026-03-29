Muun muassa Puolustusvoimat, poliisi ja Rajavartiolaitos ovat paikalla tiedotustilaisuudessa Kouvolassa.

Kaakkois-Suomen poliisi ja Keskusrikospoliisi järjestävät tiedotustilaisuuden Kouvolan seudulla pudonneista drooneista. Kaksi ukrainalaisdroonia harhautui reitiltään ja putosi Kouvolan seudulle tänä aamuna.

Tilaisuudessa ovat mukana Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Keskusrikospoliisi, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Pelastuslaitos.