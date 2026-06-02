Drooniuhka on Suomessa ollut entistä enemmän pinnalla sen jälkeen, kun Uudellemaalle annettiin droonivaaratiedote 15. toukokuuta.
Helsingin Sanomien lähteiden mukaan Ukraina oli tehnyt virheen ja lähettänyt vahingossa drooneja Suomea kohti. Ukraina oli varoittanut Suomea drooneista.
Drooniasiantuntija ja Sensofusionin tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen kertoo, että pitkän matkan droonit lähetetään koodinaattien kautta eli sinne ohjelmoidaan tietty reitti.
Suomenlahden rannalla Venäjällä sijaitseva Koiviston (venäjäksi Primorsk) öljysatama ja Porvoon Haikon kartano Suomessa ovat koordinaateiltaan vain yhden pienen kirjoitusvirheen päässä toisistaan.
Hyppönen arvelee, että näin Ukrainan tekemä virhe on saattanut tapahtua droonien osalta.
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