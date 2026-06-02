MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Suomenlahden rannalla Venäjällä sijaitseva Koiviston (venäjäksi Primorsk) öljysatama ja Porvoon Haikon kartano Suomessa ovat koordinaateiltaan vain yhden pienen kirjoitusvirheen päässä toisistaan.

Drooniasiantuntija ja Sensofusionin tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen kertoo, että pitkän matkan droonit lähetetään koodinaattien kautta eli sinne ohjelmoidaan tietty reitti.

Helsingin Sanomien lähteiden mukaan Ukraina oli tehnyt virheen ja lähettänyt vahingossa drooneja Suomea kohti. Ukraina oli varoittanut Suomea drooneista.

Drooniuhka on Suomessa ollut entistä enemmän pinnalla sen jälkeen, kun Uudellemaalle annettiin droonivaaratiedote 15. toukokuuta.

Kartta näyttää, että Porvoon ja Ukrainan kohteena olevan Primorskin öljysataman koordinaateissa on vain yhden numeron ero.

Kartta näyttää, että Porvoon ja Ukrainan kohteena olevan Primorskin öljysataman koordinaateissa on vain yhden numeron ero. MTV

Ohjasiko näppäilyvirhe droonit kohti Suomea? Venäläiskohteen ja Porvoon ero on hiuksenhieno

Ohjasiko näppäilyvirhe droonit kohti Suomea? Venäläiskohteen ja Porvoon ero on hiuksenhieno

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Jari-Matti Latvalalta suoraa puhetta tallimääräyksistä – yksi asia tehtiin nyt selväksi

Kommentti: Menkää katsomaan Eppu Normaalia vielä kun voitte – salakeikalla yllättänyt bändi on hurjassa iskussa

Mies piti kidutusvankina "hyvää ystäväänsä", murhasi ja paloitteli tämän – oikeus tuomitsi elinkautiseen

Jarmo Lindberg drooniuhasta: Suomi on valmis, Uudenmaan tilanne "poikkeuksellinen"

"Tarpeellinen varoitus"

Koko Uudellemaalle annettiin 15. toukokuuta kehotus olla menemättä töihin, päiväkotiin tai kouluun. Oliko tämä ylireagointia?

– Uskon, että oli täysin tarpeellinen tämä varoitus. Jos ajatellaan sitä toista vaihtoehtoa, että on tulossa räjähdelastissa oleva drooni kohti Suomea eikä tehtäisi mitään ja sitten kävisikin jotain, niin se olisi tietysti vielä huonompi vaihtoehto, Hyppönen sanoo.