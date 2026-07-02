Pohjanmaalle suunniteltu Euroopan suurin alumiinitehdas jakaa mielipiteitä.

Pohjanmaalle kaavailtu Euroopan suurin alumiinitehdas herättää paitsi innostusta, myös huolta asukkaiden keskuudessa. Toteutuessaan tehdas toisi Suomelle tuhansia työpaikkoja ja satojen miljoonien verotulot, mutta haukkaisi myös kymmenyksen Suomen sähkönkulutuksesta.



Pelkkä tehtaan seinän pituus on kilometrin luokkaa. Jättimäinen alumiinitehdas työllistäisi kaikkinensa viitisen tuhatta ihmistä ja käyttäisi kymmenesosan Suomen sähköstä.

– Se tarkoittaa, että sähköverkkoon ja sähköntuotantoon pitää Suomessa investoida tulevina vuosikymmeninä, sanoo Arctialin paikallisjohtaja Jöran Sopo.



Yleisötilaisuudessa kansalaisten huolet ovat kuitenkin moninaiset.

Kokkolalainen Esa Saarela pohtii sähkön hintaa, mikäli tehdas toteutuu.

– Jos näitä sähkösyöppöjä tulee paljon niin mihin se sähkön hinta sitten karkaa?

Pauliina Holmqvist sen sijaan miettii alueen tulevaisuutta.



– Kenen maita tässä menee, miten ihmiset joutuvat muuttamaan omaa elämäänsä, me ihmiset, jotka asutaan tässä ympärillä?

Järkkyykö maaseudun rauha?

Myös maaseudun rauhallisuus puhuttaa paikallisia.

Viiden miljardin euron hanke on linjassa EU:n omavaraisuustavoitteen kanssa. Arctialin toimitusjohtaja Tornbjörn Sternsjö toteaa, että Eurooppa tuo paljon alumiinia muualta, kuten takavuosina Venäjältä.